Fête de la grue Atelier nichoir Soulaines-Dhuys

Fête de la grue Atelier nichoir

8 route de Joinville Soulaines-Dhuys Aube

Début : 2025-10-25 14:00:00

fin : 2025-10-25

2025-10-25

À l’occasion de la Fête de la Grue et de la Migration, la Tuilerie Poterie Royer vous convie à un atelier inédit !

Labellisée Entreprise du Patrimoine vivant et classée à l’inventaire des Monuments historiques, la famille Royer transforme depuis 6 générations, l’argile locale selon des techniques traditionnelles.

La tuilerie vous accueille pour deux ateliers de création de nichoirs élaborés en terre cuite. De quoi protéger les oiseaux du jardin !

Atelier sur inscription. .

8 route de Joinville Soulaines-Dhuys 10200 Aube Grand Est +33 3 25 92 75 06 tuilerieroyer@gmail.com

