Fête de la grue Atelier nichoir Soulaines-Dhuys samedi 25 octobre 2025.
8 route de Joinville Soulaines-Dhuys Aube
À l’occasion de la Fête de la Grue et de la Migration, la Tuilerie Poterie Royer vous convie à un atelier inédit !
Labellisée Entreprise du Patrimoine vivant et classée à l’inventaire des Monuments historiques, la famille Royer transforme depuis 6 générations, l’argile locale selon des techniques traditionnelles.
La tuilerie vous accueille pour deux ateliers de création de nichoirs élaborés en terre cuite. De quoi protéger les oiseaux du jardin !
Atelier sur inscription. .
8 route de Joinville Soulaines-Dhuys 10200 Aube Grand Est +33 3 25 92 75 06 tuilerieroyer@gmail.com
