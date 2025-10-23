Fête de la grue Ateliers nature Brienne-la-Vieille

Abbaye de Basse Fontaine Brienne-la-Vieille Aube

Début : 2025-10-23 09:00:00

fin : 2025-10-23 17:00:00

2025-10-23

À l’occasion de la Fête de la Grue et de la Migration, venez participer entre parents et enfants à des ateliers nature au sein de l’Abbaye de Basse Fontaine.

Par le biais d’un jeu, enfants et parents sont invités à découvrir les espèces de nos milieux, leur régime alimentaire et les dangers qu’elles rencontrent au cours de leur vie. L’occasion d’appréhender les causes d’accueil de la faune sauvage en centre de soins, les bon geste à effectuer (jeu de mise en situation) et ceux à ne pas faire.

Sur inscription auprès de la Maison du Parc. .

Abbaye de Basse Fontaine Brienne-la-Vieille 10500 Aube Grand Est +33 3 25 43 38 88

