Informations pratiques

Lentilles

Fête de la Grue Couchers de grues sur la RNN de l’étang de la Horre

Maison de la Horre Lentilles Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-21 17:30:00

fin : 2026-10-21 20:00:00

Date(s) :

2026-10-21

Animatrice nature au CENCA, Laure vous guidera sur le petit sentier dit des pêcheurs qui borde la droite de la réserve et qui longe les anciens pontons de pêche jusqu’à la diguette qui sépare le bassin sud du bassin nord. L’endroit est idéal pour voir revenir les grues se poser le long de la roselière afin de passer la nuit le long de l’épaisse roselière. Une ambiance unique et inoubliable !

Prévoir chaussures, jumelles et vêtements adaptés à la météo. Chiens non autorisés.

Sur inscription, 10 places disponibles seulement. .

Maison de la Horre Lentilles 10330 Aube Grand Est

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English :

L’événement Fête de la Grue Couchers de grues sur la RNN de l’étang de la Horre Lentilles a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne