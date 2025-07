Fête de la Grue et de la migration Giffaumont-Champaubert

Fête de la Grue et de la migration Giffaumont-Champaubert samedi 18 octobre 2025.

Fête de la Grue et de la migration

Autour du Lac du Der Giffaumont-Champaubert Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18

fin : 2025-10-26

Date(s) :

2025-10-18

Tout public

Un rendez-vous incontournable avec la Nature / édition 2025

La LPO Champagne-Ardenne ainsi que plusieurs partenaires « nature » (Village Musée du Der, guides ornithologiques indépendants, Office Français de la Biodiversité, Train aux Oiseaux, Réserve naturelle nationale de l’Etang de la Horre, Parc Naturel Régional de la forêt d’Orient, réserve naturelle régionale de l’Etang de Belval…) s’associent à nouveau pour proposer du 18 au 26 octobre 2025 un événement dédié au retour des Grues cendrées en Champagne.

Une multitude d’activités seront proposées durant ces 10 jours pour répondre aux attentes du grand public Levers et couchers de Grues, point d’accueil et d’observation des Grues et de l’avifaune, expositions photos sur la faune locale, Trains aux oiseaux. De nombreux temps forts viendront également rythmer cette semaine d’animations Un SALON BIO et ALTERNATIF, une journée dédiée aux enfants (ateliers et jeux nature), conférences, ciné-goûters pour les enfants, balade et spectacle de contes, final festif autour de groupes musicaux et arts de la rue au Village-musée du Der…

Plus d’une centaine de rendez-vous sont ainsi proposés (pour plus de 300h d’animations) durant cette manifestation qui contribue à la promotion du territoire des Grands lacs de Champagne et qui s’appuie sur des valeurs éthiques fortes, apportant également une belle occasion de sensibiliser les nombreux visiteurs sur les enjeux de préservation des milieux, sur notre place et nos responsabilités au sein de la nature.

N’hésitez pas à télécharger le programme ci-joint afin de découvrir les différents lieux et animations .

Autour du Lac du Der Giffaumont-Champaubert 51290 Marne Grand Est +33 3 26 72 62 80 animations@lacduder.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Fête de la Grue et de la migration Giffaumont-Champaubert a été mis à jour le 2025-07-20 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne