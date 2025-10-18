Fête de la Grue et de la Migration Office de Tourisme du Lac du Der Giffaumont-Champaubert

La 18ème Fête de la grue et de la Migration

Un rendez-vous incontournable avec la nature

La LPO Champagne-Ardenne, le Parc régional naturel de la Forêt d’Orient, le site Ramsar des étangs de Champagne humide ainsi que plusieurs partenaires « nature » (Village Musée du Der, guides ornithologiques indépendants, Office Français de la Biodiversité, Train aux Oiseaux, Réserve naturelle nationale de l’Etang de la Horre, …) s’associent à nouveau pour proposer du 18 au 26 octobre 2025 un événement dédié au retour des Grues cendrées en Champagne.

Une 18ème édition riche de temps forts

Une multitude d’activités pour tous seront proposées durant ces 10 jours pour répondre aux attentes du grand public dans le cadre d’une programmation qui mêle animations et prestations artistiques célébrant la nature. Ainsi en plus des sorties d’observation pour assister au lever ou au coucher des grues ou pour découvrir la diversité des espèces qui fréquentent le site à cette époque de l’année, de nombreux temps forts rythmeront cette semaine d’animations.

Le programme complet de cette 18ème édition est consultable via le lien d’accès suivant : https://www.calameo.com/read/008001629b533a0a32698

Les partenaires « nature » du lac du Der-Chantecoq se mobilisent pour proposer un vaste programme d’animations nature, culturelles et artistiques du 18 au 26 octobre 2025. Grue cendrée LPO Champagne-Ardenne

