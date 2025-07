Fête de la guinguette Sur les bords du Thouet Sainte-Verge

Sur les bords du Thouet Blanchard Sainte-Verge Deux-Sèvres

Le comité des fêtes de Sainte-Verge vous propose de retrouver l’ambiance chaleureuse de la guinguette, sur les bords du Thouet à Blanchard, pour une journée festive. Au programme Le traditionnel repas aux omelettes (sur inscription), de la musique, et de la bonne humeur.

Et pour clôturer la soirée en beauté, le feu d’artifice sera tiré depuis la chaussée de Blanchard pour illuminer le Thouet.

Vous pouvez, pour cette journée, apporter vos jeux de pétanque, palets, etc. .

+33 6 08 13 25 84

English : Fête de la guinguette

The Sainte-Verge Festival Committee invites you to enjoy the warm atmosphere of the guinguette, on the banks of the Thouet at Blanchard, for a day of festivities.

German : Fête de la guinguette

Das Festkomitee von Sainte-Verge lädt Sie zu einem festlichen Tag in der warmen Atmosphäre der Guinguette am Ufer des Thouet in Blanchard ein.

Italiano :

Il Comitato Festeggiamenti di Sainte-Verge vi invita a godere della calda atmosfera della guinguette, sulle rive del Thouet a Blanchard, per una giornata di festa.

Espanol : Fête de la guinguette

El Comité de Fiestas de Sainte-Verge le invita a disfrutar de una jornada festiva en el cálido ambiente de la guinguette, a orillas del Thouet, en Blanchard.

