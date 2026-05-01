Montarnaud

FÊTE DE LA JEUNESSE ET DU SPORT MONTARNAUD

Les Crouzettes Montarnaud Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Un après-midi convivial autour du sport, des loisirs et de la découverte des associations locales.

Grande journée festive en partenariat avec la CCVH, rythmée par des animations nature et sportive, des ateliers de cuisine sauvage.

Activités sportives avec démonstration, ouvert à tous licenciés ou non.

Un après-midi convivial autour du sport, des loisirs et de la découverte des associations locales. .

Les Crouzettes Montarnaud 34570 Hérault Occitanie

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English :

A great day of festivities in partnership with the CCVH, punctuated by nature and sports activities and wild cooking workshops. A gourmet buffet featuring harvested plants.

Sports activities with demonstrations, open to all with or without a license.

A bingo to be validated at the start of each activity.

Snacks and honorary awards.

L’événement FÊTE DE LA JEUNESSE ET DU SPORT MONTARNAUD Montarnaud a été mis à jour le 2026-05-10 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT