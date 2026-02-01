Fête de la Jeunesse rue du Trop Tôt Venu Fouras
Fête de la Jeunesse rue du Trop Tôt Venu Fouras samedi 21 février 2026.
Fête de la Jeunesse
rue du Trop Tôt Venu Salle Roger Rondeaux Fouras Charente-Maritime
Début : 2026-02-21 13:00:00
fin : 2026-02-21 18:00:00
La Fête de la Jeunesse jeux, animations et activités sportives.
rue du Trop Tôt Venu Salle Roger Rondeaux Fouras 17450 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 84 23 10
English : Youth Festival
The Youth Festival games, entertainment and sports activities.
