Bouches-du-Rhône

Fête de la jeunesse Samedi 5 juillet 2025 de 14h à 18h. COSEC Complexe sportif municipal 1 Avenue Léo Lagrange Lambesc Bouches-du-Rhône

La première édition de la Fête de la Jeunesse, organisée par la Mairie, aura lieu le 5 juillet à partir de 14h au complexe sportif du Cosec, avec une course d’obstacles et d’énigmes en équipes.

Pensée pour être à la fois fun, dynamique et accessible aux jeunes et plus (à partir de 7 ans), cette journée promet des moments de rires, de réflexion et de dépassement de soi.

L’esprit de solidarité et d’entraide sera au cœur des défis à relever ensemble.

Dans une ambiance ludique, les jeunes vivront une expérience que nous souhaitons agréable.

Un événement à ne pas manquer pour débuter l’été dans la bonne humeur !



De 18h à 19h30 une scène ouverte pour les jeunes talents lambescains vous permettra de patienter jusqu’à la soirée mousse. Faites-vous connaître auprès du PIJ ! .

COSEC Complexe sportif municipal 1 Avenue Léo Lagrange

Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 17 02 95 pij@lambesc.fr

English :

The first edition of the Fête de la Jeunesse, organized by the Town Hall, will take place on July 5 from 2pm at the Cosec sports complex, with an obstacle course and team puzzles.

German :

Die erste Ausgabe des vom Rathaus organisierten Jugendfestes findet am 5. Juli ab 14 Uhr im Sportkomplex Cosec statt, mit einem Hindernislauf und Rätseln in Teams.

Italiano :

Il primo Festival della Gioventù, organizzato dal Comune, si svolgerà il 5 luglio dalle 14.00 presso il complesso sportivo Cosec, con un percorso a ostacoli e puzzle a squadre.

Espanol :

El primer Festival de la Juventud, organizado por el Ayuntamiento, tendrá lugar el 5 de julio a partir de las 14.00 horas en el complejo deportivo Cosec, con una carrera de obstáculos y rompecabezas por equipos.

