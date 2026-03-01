Fête de la Jeunesse Impasse du Stade Maillane
Fête de la Jeunesse Impasse du Stade Maillane samedi 28 mars 2026.
Fête de la Jeunesse
Samedi 28 mars 2026 de 14h à 22h. Impasse du Stade Espace Jeunesse Maillane Bouches-du-Rhône
Début : 2026-03-28 14:00:00
fin : 2026-03-28 22:00:00
2026-03-28
7ème édition de la Fête de la Jeunesse.Familles
La fête de la Jeunesse organisée par la commune de Maillane et la Junior Asso Event’Ado se déroulera le samedi29 mars 2025 à l’Espace Jeunesse de Maillane de 14h à 22h.
Au programme de cette journée
DE 14 h à 18 h
Structures Gonflables , Promenade à poney , Faucheuse infernale , Jeux en bois Géants , Escape Game , Parcours 20 m , Laser game extérieur , Atelier ludothèque , maquillage, mission robotique.
17 h spectacle de clown
18h Run color
18h30 Holy-Party
19h-22h Feu d’artifice et bodéga des jeunes
Buvette et snack sur place.
Animations 100/100 gratuites .
Impasse du Stade Espace Jeunesse Maillane 13910 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 32 61 08 14 espacejeunesmaillane@orange.fr
English :
7th Youth Festival.
