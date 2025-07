Fête de la Jherbaude Saint-Georges-des-Coteaux

Fête de la Jherbaude Saint-Georges-des-Coteaux samedi 19 juillet 2025.

Fête de la Jherbaude

centre bourg Saint-Georges-des-Coteaux Charente-Maritime

Début : Samedi 2025-07-19 10:00:00

fin : 2025-07-19 00:00:00

2025-07-19 2025-07-20

L’association « Scène Ouverte » organise « la jherbaude », une manifestation traditionnelle, culturelle, festive et gourmande, qui tire son nom de la gerbe de blé ornée de fleurs fixée à l’arrière de la dernière charrette, à la fin des moissons.

centre bourg Saint-Georges-des-Coteaux 17810 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 11 19 73

English :

The « Scène Ouverte » association organizes « la jherbaude », a traditional cultural, festive and gourmet event, named after the sheaf of wheat decorated with flowers attached to the back of the last cart at the end of the harvest.

German :

Der Verein « Scène Ouverte » organisiert « la jherbaude », eine traditionelle, kulturelle, festliche und kulinarische Veranstaltung, die ihren Namen von der mit Blumen geschmückten Weizengarbe hat, die am Ende der Ernte am Heck des letzten Karrens befestigt wird.

Italiano :

L’associazione « Scène Ouverte » organizza « la jherbaude », un tradizionale evento culturale, festivo e gastronomico che prende il nome dal covone di grano decorato con fiori attaccato al retro dell’ultimo carro alla fine della mietitura.

Espanol :

La asociación « Scène Ouverte » organiza « la jherbaude », tradicional manifestación cultural, festiva y gastronómica que toma su nombre de la gavilla de trigo adornada con flores que se ata a la parte trasera del último carro al final de la cosecha.

L’événement Fête de la Jherbaude Saint-Georges-des-Coteaux a été mis à jour le 2025-07-03 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge