Informations pratiques

Saint-Georges-des-Coteaux

Fête de la Jherbaude

Le bourg Saint-Georges-des-Coteaux Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-25

Fête de la Jherbaude mettant à l’honneur l’artisanat et les traditions. Au programme battage à l’ancienne, fabrication du pain, travail de la terre, inauguration officielle, danse folklorique, cavalcade et dîner spectacle.

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Le bourg Saint-Georges-des-Coteaux 17810 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 11 19 73

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English :

Jherbaude Festival celebrating crafts and traditions. On the program: traditional threshing, bread-making, working the land, the official opening ceremony, folk dancing, a parade, and a dinner show.

L’événement Fête de la Jherbaude Saint-Georges-des-Coteaux a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge