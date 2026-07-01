Fête de la Jherbaude Saint-Georges-des-Coteaux
samedi 25 juillet 2026 · Saint-Georges-des-Coteaux
Informations pratiques
Saint-Georges-des-Coteaux
Fête de la Jherbaude
Le bourg Saint-Georges-des-Coteaux Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-25
Fête de la Jherbaude mettant à l’honneur l’artisanat et les traditions. Au programme battage à l’ancienne, fabrication du pain, travail de la terre, inauguration officielle, danse folklorique, cavalcade et dîner spectacle.
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Le bourg Saint-Georges-des-Coteaux 17810 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 11 19 73
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English :
Jherbaude Festival celebrating crafts and traditions. On the program: traditional threshing, bread-making, working the land, the official opening ceremony, folk dancing, a parade, and a dinner show.
L’événement Fête de la Jherbaude Saint-Georges-des-Coteaux a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge