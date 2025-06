Fête de la Joie à L’Arche – Dans le Jardin Partagé de L’Arche à Aix-en-Provence (2 minutes a pied du Parking Pasteur) Aix-en-Provence 25 juin 2025 18:00

Bouches-du-Rhône

Fête de la Joie à L’Arche Mercredi 25 juin 2025 le mercredi de 18h à 21h. Dans le Jardin Partagé de L’Arche à Aix-en-Provence (2 minutes a pied du Parking Pasteur) 16 avenue Paul Cezanne Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Début : Mercredi 2025-06-25 18:00:00

fin : 2025-06-25 21:00:00

2025-06-25

Fête conviviale et familiale avec concert de jazz, food truck dans un Jardin Partagé proche du centre historique dans une ambiance festive inspirée des peintures de Paul Cezanne

L’Arche à Aix-en-Provence organise une Fête de la Joie dans son Jardin Partagé à 2 minutes du centre historique de la ville.



Nous ouvrirons les portes de notre habitat partagé et donnerons rendez-vous au grand public pour célébrer l’arrivée de l’été, dans une ambiance festive inspirée des peintures de Paul Cezanne. Un groupe de jazz jouera à l’ombre des cyprès, food truck avec produits locaux pour les gourmands et boissons fraîches.



Un moment créatif et artistique proposé par les habitants avec et sans handicap mental pour célébrer la différence et Cézanne autrement.





Page officielle de l’événement https://aix-en-provence.arche-france.org/fete-de-la-joie-arche-aix-en-provence/



Site officiel L’Arche à Aix-en-Provence https://aix-en-provence.arche-france.org/ .

Dans le Jardin Partagé de L’Arche à Aix-en-Provence (2 minutes a pied du Parking Pasteur) 16 avenue Paul Cezanne

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

A family-friendly festival with jazz concerts and a food truck in a shared garden near the historic center, in a festive atmosphere inspired by the paintings of Paul Cezanne

German :

Geselliges Familienfest mit Jazzkonzert, Foodtruck in einem Jardin Partagé in der Nähe des historischen Zentrums in einer festlichen Atmosphäre, die von den Gemälden Paul Cezannes inspiriert ist

Italiano :

Un festival per famiglie con concerti jazz e un food truck in un giardino condiviso vicino al centro storico, in un’atmosfera di festa ispirata ai dipinti di Paul Cezanne

Espanol :

Un festival familiar con conciertos de jazz y un food truck en un jardín compartido cerca del centro histórico, en un ambiente festivo inspirado en los cuadros de Paul Cezanne

