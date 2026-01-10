Fête de la Jonquille Clères en Peinture Clères

Fête de la Jonquille Clères en Peinture

Début : 2026-03-22 10:00:00

fin : 2026-03-22 18:00:00

Venez fêter le printemps à Clères à l’occasion de la fête de la jonquille. Des animations, des ateliers et des spectacles en lien avec la nature et surtout la jonquille seront proposés Cette année sera sous le thème de la peinture !

Dimanche 22 mars 2026 de 10h à 18h (Dernier billet d’entrée au parc délivré à 17h)

Programme détaillé à venir .

+33 6 95 00 48 21 contact@foyercleres.fr

