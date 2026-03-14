Fête de la Journée internationale des forêts

Borne 12 Bois du bager Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

L’Association pour la conservation du cadre de vie d’Oloron et du Bager (Accob) fête la Journée internationale des forêts en mettant les jeunes à l’honneur.

À 9h30, rendez-vous est donné à la borne 12 du bois du Bager, pour une découverte de la biodiversité en s’appuyant sur les livrets pédagogiques du Centre national de la propriété forestière.

Randonnée pédagogique après un accueil autour d’un café et de quelques gourmandises, les membres de l’association guideront les familles sur le sentier découverte actuellement mis en place avec les services de la commune. Au programme jusqu’à 16h, une randonnée pédagogique avec des spécialistes au milieu des arbres remarquables, et des groupes ornithologique, mycologique, lichénologique avec pause casse-croûte tiré du sac le midi. Les chaussures de randonnée sont obligatoires, et les jumelles sont recommandées. .

Borne 12 Bois du bager Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 75 30 40 accob.contact@gmail.com

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English : Fête de la Journée internationale des forêts

L’événement Fête de la Journée internationale des forêts Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de Tourisme du Haut-Béarn