Fête de la laine 2025 Troc pelotes Place d’Aquitaine Villeneuve-sur-Lot

Place d’Aquitaine Marché bio Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Début : 2025-10-29

fin : 2025-10-29

Avec le Troc pelotes , déposez les pelotes que vous n’utilisez pas et repartez avec celles qui vous inspirent !

Boissons chaudes et froides, petite restauration sur place.

Place d’Aquitaine Marché bio Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 18 86 73

English : Fête de la laine 2025 Troc pelotes

Drop off your unused balls and take away the ones that inspire you!

Hot and cold drinks, snacks on site.

German : Fête de la laine 2025 Troc pelotes

Mit dem Troc pelotes (Pelzhandel) können Sie Ihre nicht benötigten Pelze abgeben und mit denen, die Sie inspirieren, nach Hause gehen!

Heiße und kalte Getränke, kleine Snacks vor Ort.

Italiano :

Con lo Scambio di palloni e panni , lasciate i palloni che non utilizzate e portate via quelli che vi ispirano!

Bevande calde e fredde e snack in loco.

Espanol : Fête de la laine 2025 Troc pelotes

Con el Intercambio de pelotas y paños , ¡deja las pelotas que no uses y llévate las que te inspiren!

Bebidas frías y calientes y tentempiés in situ.

L’événement Fête de la laine 2025 Troc pelotes Villeneuve-sur-Lot a été mis à jour le 2025-10-22 par OT Villeneuve Vallée du Lot