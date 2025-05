Fête de la laine – Bosville, 31 mai 2025 07:00, Bosville.

Seine-Maritime

Fête de la laine Parc de la Mairie Bosville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-05-31

fin : 2025-06-01

Date(s) :

2025-05-31

Exposition, artisanat, ateliers, ventes

Démonstrations de filage, feutrage, tricot, crochet, tissage, tonte de mouton

Concours international de tricotage avec l’association de « moutontond »

Soirée champêtre, animation musicale, restauration et buvette

Gratuit Parc de la Mairie Samedi à partir de 14h ey dimanche 10h

Parc de la Mairie

Bosville 76450 Seine-Maritime Normandie +33 6 64 12 26 46

English : Fête de la laine

Exhibition, crafts, workshops, sales

Demonstrations of spinning, felting, knitting, crocheting, weaving, sheep shearing

International knitting competition with the « moutontond » association

Country-style evening, musical entertainment, food and refreshments

Free admission Parc de la Mairie Saturday from 2 pm and Sunday 10 am

German :

Ausstellung, Kunsthandwerk, Workshops, Verkauf

Vorführungen von Spinnen, Filzen, Stricken, Häkeln, Weben, Schafschur

Internationaler Strickwettbewerb mit dem Verein von « moutontond »

Ländlicher Abend, musikalische Unterhaltung, Essen und Trinken

Kostenlos Park des Rathauses Samstag ab 14 Uhr ey Sonntag 10 Uhr

Italiano :

Esposizione, artigianato, laboratori, vendita

Dimostrazioni di filatura, infeltrimento, lavoro a maglia, uncinetto, tessitura, tosatura delle pecore

Concorso internazionale di maglieria con l’associazione « Moutontond

Serata in stile country con intrattenimento musicale, rinfreschi e punti di ristoro

Gratuito Parc de la Mairie sabato dalle 14.00 e domenica dalle 10.00

Espanol :

Exposición, artesanía, talleres, venta

Demostraciones de hilado, fieltro, punto, ganchillo, tejido, esquileo de ovejas

Concurso internacional de punto con la asociación « moutontond

Velada campestre con animación musical, refrescos y chiringuitos

Gratuito Parc de la Mairie Sábado a partir de las 14 h y domingo a las 10 h

