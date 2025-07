Fête de la laine Mohair du Piémont Pyrénéen Lasseube

Fête de la laine Mohair du Piémont Pyrénéen Lasseube vendredi 18 juillet 2025.

Fête de la laine

Mohair du Piémont Pyrénéen Chemin Jurat Lasseube Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-18

fin : 2025-07-18

Date(s) :

2025-07-18

Venez participez à la fête de la laine2025.

Au programme :

Portes ouvertes de 9h30 à 18h.

Marché artisanal et démonstration 11h et 16h tonte de chèvre, tri de la laine, filage.

Atelier vannerie enfant 11h à 12h et de 14h à 16h.

Atelier broderie de 14h à 18h, adultes et enfants à partir de 8 ans. Débutant ou initié venez apprendre ou vous perfectionner. Apportez votre projet et matériel ou achetez sur place. .

Mohair du Piémont Pyrénéen Chemin Jurat Lasseube 64290 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 59 62 87

English : Fête de la laine

German : Fête de la laine

Italiano :

Espanol : Fête de la laine

L’événement Fête de la laine Lasseube a été mis à jour le 2025-07-06 par Office de Tourisme du Haut-Béarn