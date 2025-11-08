Fête de la Laine Trizay-Coutretot-Saint-Serge
Salle communale Trizay-Coutretot-Saint-Serge Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-11-08 10:00:00
fin : 2025-11-09 18:00:00
Exposition vente de producteurs, d’artisans créateurs du Perche & d’ailleurs.
C’est la Fête de la laine les 8 & 9 novembre de 10h à 18h à Trizay Coutretôt Saint Serge !
Animations autour de la laine, ateliers pour petits et grands.
– Exposition vente de producteurs & artisans créateurs du Perche & d’ailleurs
– Démonstrations de filage, tissage, feutrage et teinture par les plantes
– Librairie
– Espace tricot
– Atelier enfant
Entrée libre & petite restauration sur place .
Salle communale Trizay-Coutretot-Saint-Serge 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 52 35 12
English :
Exhibition and sale of producers and artisans from Perche and elsewhere.
Producer & artisan sales exhibition, spinning and weaving demonstrations, knitting area, children’s workshop…
It’s the Fête de la laine on November 8 & 9 from 10am to 6pm at Trizay Coutretôt Saint Serge!
German :
Verkaufsausstellung von Produzenten und kreativen Kunsthandwerkern aus dem Perche & von anderswo.
Verkaufsausstellung von Produzenten und kreativen Handwerkern, Spinn- und Webvorführungen, Strickbereich, Kinderatelier…
Das ist das Wollfest am 8. und 9. November von 10 bis 18 Uhr in Trizay Coutretôt Saint Serge!
Italiano :
Esposizione e vendita di produttori e artigiani creativi della regione del Perche e non solo.
Esposizione e vendita di produttori e artigiani creativi, dimostrazioni di filatura e tessitura, spazio per il lavoro a maglia, laboratorio per bambini…
È la Fête de la laine l’8 e il 9 novembre dalle 10.00 alle 18.00 al Coutretôt Saint Serge di Trizay!
Espanol :
Exposición y venta de productores y artesanos creativos de la región de Perche y de otros lugares.
Exposición y venta de productores y artesanos creativos, demostraciones de hilado y tejido, taller de punto, taller infantil…
La Fiesta de la Lana se celebrará los días 8 y 9 de noviembre, de 10.00 a 18.00 h, en el Coutretôt Saint Serge de Trizay
