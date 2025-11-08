Fête de la Laine Trizay-Coutretot-Saint-Serge

Fête de la Laine Trizay-Coutretot-Saint-Serge samedi 8 novembre 2025.

Fête de la Laine

Salle communale Trizay-Coutretot-Saint-Serge Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 10:00:00

fin : 2025-11-09 18:00:00

Date(s) :

2025-11-08

Exposition vente de producteurs, d’artisans créateurs du Perche & d’ailleurs.

Exposition vente de producteurs & artisans créateurs, démonstrations de filage, tissage, espace tricot, atelier enfant…

C’est la Fête de la laine les 8 & 9 novembre de 10h à 18h à Trizay Coutretôt Saint Serge !

Rendez-vous à la Fête de la Laine les 8 & novembre de 10h à 18h à Trizay-Coutretôt-Saint-Serge.

Animations autour de la laine, ateliers pour petits et grands.

– Exposition vente de producteurs & artisans créateurs du Perche & d’ailleurs

– Démonstrations de filage, tissage, feutrage et teinture par les plantes

– Librairie

– Espace tricot

– Atelier enfant

Entrée libre & petite restauration sur place .

Salle communale Trizay-Coutretot-Saint-Serge 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 52 35 12

English :

Exhibition and sale of producers and artisans from Perche and elsewhere.

Producer & artisan sales exhibition, spinning and weaving demonstrations, knitting area, children’s workshop…

It’s the Fête de la laine on November 8 & 9 from 10am to 6pm at Trizay Coutretôt Saint Serge!

German :

Verkaufsausstellung von Produzenten und kreativen Kunsthandwerkern aus dem Perche & von anderswo.

Verkaufsausstellung von Produzenten und kreativen Handwerkern, Spinn- und Webvorführungen, Strickbereich, Kinderatelier…

Das ist das Wollfest am 8. und 9. November von 10 bis 18 Uhr in Trizay Coutretôt Saint Serge!

Italiano :

Esposizione e vendita di produttori e artigiani creativi della regione del Perche e non solo.

Esposizione e vendita di produttori e artigiani creativi, dimostrazioni di filatura e tessitura, spazio per il lavoro a maglia, laboratorio per bambini…

È la Fête de la laine l’8 e il 9 novembre dalle 10.00 alle 18.00 al Coutretôt Saint Serge di Trizay!

Espanol :

Exposición y venta de productores y artesanos creativos de la región de Perche y de otros lugares.

Exposición y venta de productores y artesanos creativos, demostraciones de hilado y tejido, taller de punto, taller infantil…

La Fiesta de la Lana se celebrará los días 8 y 9 de noviembre, de 10.00 a 18.00 h, en el Coutretôt Saint Serge de Trizay

L’événement Fête de la Laine Trizay-Coutretot-Saint-Serge a été mis à jour le 2025-10-22 par OTs DU PERCHE