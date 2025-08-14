Fête de la Lancière Sainte-Geneviève-des-Bois
Fête de la Lancière Sainte-Geneviève-des-Bois jeudi 14 août 2025.
Fête de la Lancière
Rue de la Lancière Sainte-Geneviève-des-Bois Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-08-14
fin : 2025-08-15
Date(s) :
2025-08-14
Fête de La Lancière
Fête de La Lancière, mercredi 14 restauration, concert et feu d’artifice. Jeudi 15 vide greniers, manège, buvette et restauration sur place. .
Rue de la Lancière Sainte-Geneviève-des-Bois 45230 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 96 02 33 comitedesfeteschatilloncoligny@gmail.com
English :
Fête de La Lancière
German :
Fest in La Lancière
Italiano :
Festival La Lancière
Espanol :
Festival de La Lancière
L’événement Fête de la Lancière Sainte-Geneviève-des-Bois a été mis à jour le 2025-08-05 par OT GATINAIS SUD