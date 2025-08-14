Fête de la Lancière Sainte-Geneviève-des-Bois

Fête de La Lancière, mercredi 14 restauration, concert et feu d’artifice. Jeudi 15 vide greniers, manège, buvette et restauration sur place. .

Rue de la Lancière Sainte-Geneviève-des-Bois 45230 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 96 02 33 comitedesfeteschatilloncoligny@gmail.com

English :

Fête de La Lancière

German :

Fest in La Lancière

Italiano :

Festival La Lancière

Espanol :

Festival de La Lancière

