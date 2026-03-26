Fête de la langue bretonne Animations Rue Edmont Michelet Penmarch
Fête de la langue bretonne Animations Rue Edmont Michelet Penmarch samedi 28 mars 2026.
Fête de la langue bretonne Animations
Rue Edmont Michelet Maison pour tous Penmarch Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Cette édition sera marquée par un moment fort un hommage à Reun Coupa, disparu en mai dernier. Défenseur infatigable de la culture bretonne et bigoudène, il est à l’origine de la Fête de la langue bretonne à Penmarc’h.
Tout au long de la journée, des animations gratuites feront vibrer la commune
Maison pour tous Bourg. 10h30 dictée en breton, tous niveaux, avec des lots à gagner 11h15 histoires drôles et koñchennoù pour rire et partager un bon moment
Avec Oktopus Kafe. 14h, Maison pour tous conférence autour de leur album Signor Fildero 15h30 Concert à l’EHPAD de Menez Kergoff, ouvert à tous.
Église Sainte-Thumette Kérity. 17h30 messe en breton, avec la participation du cercle celtique de Saint-Jean-Trolimon. .
Rue Edmont Michelet Maison pour tous Penmarch 29760 Finistère Bretagne +33 2 98 58 60 19
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English : Fête de la langue bretonne Animations
L’événement Fête de la langue bretonne Animations Penmarch a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Destination Pays Bigouden
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