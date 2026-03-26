Fête de la langue bretonne Animations Rue Edmont Michelet Penmarch

Fête de la langue bretonne Animations

Rue Edmont Michelet Maison pour tous Penmarch Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Cette édition sera marquée par un moment fort un hommage à Reun Coupa, disparu en mai dernier. Défenseur infatigable de la culture bretonne et bigoudène, il est à l’origine de la Fête de la langue bretonne à Penmarc’h.

Tout au long de la journée, des animations gratuites feront vibrer la commune

Maison pour tous Bourg. 10h30 dictée en breton, tous niveaux, avec des lots à gagner 11h15 histoires drôles et koñchennoù pour rire et partager un bon moment

Avec Oktopus Kafe. 14h, Maison pour tous conférence autour de leur album Signor Fildero 15h30 Concert à l’EHPAD de Menez Kergoff, ouvert à tous.

Église Sainte-Thumette Kérity. 17h30 messe en breton, avec la participation du cercle celtique de Saint-Jean-Trolimon. .

Rue Edmont Michelet Maison pour tous Penmarch 29760 Finistère Bretagne +33 2 98 58 60 19

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English : Fête de la langue bretonne Animations

L’événement Fête de la langue bretonne Animations Penmarch a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Destination Pays Bigouden