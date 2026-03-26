Fête de la langue bretonne Balade nature en breton La Madeleine Penmarch
Fête de la langue bretonne Balade nature en breton La Madeleine Penmarch dimanche 29 mars 2026.
Fête de la langue bretonne Balade nature en breton
La Madeleine Chapelle de la Madeleine Penmarch Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-29
Dimanche 29 mars, à 9h, rendez-vous à la chapelle de la Madeleine à Penmarc’h (rue de la Madeleine) pour une balade nature commentée en breton avec Jean-Yves Kervarc’hec. Prévoir une tenue adaptée en fonction de la météo. .
La Madeleine Chapelle de la Madeleine Penmarch 29760 Finistère Bretagne +33 2 98 58 60 19
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English : Fête de la langue bretonne Balade nature en breton
L’événement Fête de la langue bretonne Balade nature en breton Penmarch a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Destination Pays Bigouden
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