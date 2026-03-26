Fête de la langue bretonne Balade nature en breton La Madeleine Penmarch

Fête de la langue bretonne Balade nature en breton

La Madeleine Chapelle de la Madeleine Penmarch Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Dimanche 29 mars, à 9h, rendez-vous à la chapelle de la Madeleine à Penmarc’h (rue de la Madeleine) pour une balade nature commentée en breton avec Jean-Yves Kervarc’hec. Prévoir une tenue adaptée en fonction de la météo. .

La Madeleine Chapelle de la Madeleine Penmarch 29760 Finistère Bretagne +33 2 98 58 60 19

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English : Fête de la langue bretonne Balade nature en breton

L’événement Fête de la langue bretonne Balade nature en breton Penmarch a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Destination Pays Bigouden