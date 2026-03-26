Fête de la langue bretonne Fest-noz Salle Cap Caval Penmarch
Fête de la langue bretonne Fest-noz Salle Cap Caval Penmarch samedi 28 mars 2026.
Fête de la langue bretonne Fest-noz
Salle Cap Caval Avenue de Skibbereen Penmarch Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
À partir 20h30, un grand Fest-Noz clôturera la journée festive.
Sur scène Ar Gwechall (6 musiciens et 1 chanteuse), Marie-Aline Lagadic & Klervi Rivière (kan ha diskan), Bernard Le Breton & Jean-Pierre Hélias (sonneurs), Jean-Claude Blanc (chant) et le bagad penmarc’hais An Dreizherien. .
Salle Cap Caval Avenue de Skibbereen Penmarch 29760 Finistère Bretagne +33 2 98 58 60 19
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fête de la langue bretonne Fest-noz
L’événement Fête de la langue bretonne Fest-noz Penmarch a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Destination Pays Bigouden
À voir aussi à Penmarch (Finistère)
- Fest Noz Salle Cap Caval Penmarch 28 mars 2026
- Les semaines de la petite enfance Copains-cabanes Rue des Ecoles Penmarch 28 mars 2026
- Fête de la langue bretonne Animations Rue Edmont Michelet Penmarch 28 mars 2026
- Fête de la langue bretonne Balade nature en breton La Madeleine Penmarch 29 mars 2026
- Humour Akim Omiri avenue de Skibbereen Penmarch 3 avril 2026