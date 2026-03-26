Fête de la langue bretonne Fest-noz Salle Cap Caval Penmarch

Fête de la langue bretonne Fest-noz

Salle Cap Caval Avenue de Skibbereen Penmarch Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

À partir 20h30, un grand Fest-Noz clôturera la journée festive.

Sur scène Ar Gwechall (6 musiciens et 1 chanteuse), Marie-Aline Lagadic & Klervi Rivière (kan ha diskan), Bernard Le Breton & Jean-Pierre Hélias (sonneurs), Jean-Claude Blanc (chant) et le bagad penmarc’hais An Dreizherien. .

Salle Cap Caval Avenue de Skibbereen Penmarch 29760 Finistère Bretagne +33 2 98 58 60 19

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English : Fête de la langue bretonne Fest-noz

L’événement Fête de la langue bretonne Fest-noz Penmarch a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Destination Pays Bigouden