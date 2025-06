FÊTE DE LA LAVANDE AU MAS DE VILLETELLE – Gignac 21 juin 2025 07:00

Hérault

FÊTE DE LA LAVANDE AU MAS DE VILLETELLE Gignac Hérault

Tarif : – –

Date : 2025-06-21 à 2025-06-29

Début : 2025-06-21

fin : 2025-06-29

Date(s) :

2025-06-21

Pour la neuvième édition de la Fête de la Lavande 2025, rendez au Mas de Villetelle du 21 au 29 juin avec au programme:

Tous les jours de 10 à 18 h, sans réservation

– visite des champs de lavande, de lavandin et d’immortelle

– vente des produits de l’exploitation (huiles essentielles, eaux florales, sprays d’ambiance, savons, etc.)

Restauration sur place avec une buvette, assiettes déjeuner

Profitez du cadre du Mas de Villetelle pour un dîner au soleil couchant dés 19h 35€ par personne, uniquement sur réservation. .

Gignac 34150 Hérault Occitanie +33 6 85 70 53 45

English :

For the ninth edition of the Fête de la Lavande 2025, visit the Mas de Villetelle from June 21 to 29:

Every day from 10 a.m. to 6 p.m., without reservation:

– visit to lavender, lavandin and immortelle fields

– sale of farm products (essential oils, floral waters, room sprays, soaps, etc.)

Catering on site with a refreshment bar and lunch plates

German :

Für die neunte Ausgabe des Lavendelfests 2025 begeben Sie sich vom 21. bis 29. Juni nach Mas de Villetelle, wo das Programm auf dem Programm steht:

Täglich von 10 bis 18 Uhr, ohne Reservierung:

– besuch der Lavendel-, Lavandin- und Immortelle-Felder

– verkauf von Produkten aus dem Betrieb (ätherische Öle, Blütenwasser, Raumsprays, Seifen usw.)

Verpflegung vor Ort mit einem Getränkestand, Mittagsteller

Italiano :

Per la nona edizione della Fête de la Lavande 2025, venite al Mas de Villetelle dal 21 al 29 giugno con il seguente programma:

Tutti i giorni dalle 10.00 alle 18.00, senza prenotazione:

– visita ai campi di lavanda, di lavandina e di immortelle

– vendita di prodotti della fattoria (oli essenziali, acque floreali, spray per ambienti, saponi, ecc.)

Ristorazione in loco con bar e piatti per il pranzo

Espanol :

Para la novena edición de la Fiesta de la Lavanda 2025, venga al Mas de Villetelle del 21 al 29 de junio con el siguiente programa:

Todos los días de 10 a 18 h, sin reserva :

– visita a los campos de lavanda, lavandín y siempreviva

– venta de productos de la granja (aceites esenciales, aguas florales, sprays de ambiente, jabones, etc.)

Restauración in situ con barra de refrescos y platos de comida

