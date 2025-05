Fête de la lavande – Martel, 26 juin 2025 07:00, Martel.

Lot

Fête de la lavande Coeur du village Martel Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-26

fin : 2025-06-29

Date(s) :

2025-06-26

Martel, » Villes aux sept Tours » et l’association « Causse Loisirs Culture » organisent la 7ème édition de la fête de la lavande de Martel et ce depuis 2018 pour faire revivre la lavande du Quercy. C’est ainsi que la villa et ses environs ont vu s’installer de nouveaux lavandiculteurs. La culture de la lavande sur le Causse fût particulièrement développée dans cette région du Sud-ouest. Initiée par un cadurcien en 1929, elle atteignit son apogée dans les années 1950 et 1960. On y recensa jusqu’à 200 exploitations lavandicoles sur Martel et le Causse et représentait 10% de la production nationale des huiles essentielles de lavande officinale. En dépit d’une altitude moyenne » non adaptée », la nature du sol calcaire du Quercy permet d’obtenir une essence de lavande de bonne qualité. Pour preuve, les parfumeurs de Grasse, longtemps réfractaires à l’idée d’acheter la production locale, s’y sont finalement installés

Les plus anciens vous raconteront que Martel fleurait bon la lavande durant les périodes de distillation, l’eau de lavande qui sortait de l’alambic était déversée dans les rues du village et s’écoulait depuis la distillerie jusqu’au monument aux Morts. Les femmes venaient y remplir des bassines pour y laver le linge.

Buvette et petite restauration à base de plantes et de produits locaux sur place.

Programme 2025 en cours.

Programme 2024:

Du 27 au 30 juin: expositions « La lavande dans le nord du Lot d’hier à aujourd’hui » et « Historique et culture du safran » salles des fêtes palais de la Raymondie

Vendredi 28 juin à 20h45 Conférence « La culture du safran, oubli et reconnaissance » par Christian Agrech, safranier formateur et président du Safranério palais de la Raymondie

Samedi 29 juin Les producteurs de lavande du nord du Lot seront présents pendant la journée salle des fêtes et cour de la Raymondie

10h30 Cueillette du lavandin (départ au point info)

14h30 Concours de brouettes décorées (dépôt des œuvres)

14h30 également ! La section pâtisserie du lycée hôtelier de Souillac proposera une préparation surprise à base de lavande

20h Repas auberge espagnole

22h Bal traditionnel avec Xavier Vidal précédé à 21h d’une initiation aux danses traditionnelles

Au cours de l’après midi sous la halle ateliers et démonstrations fabrication de fusettes de lavande, vannerie, laine, poterie, distillation

Dimanche 30 juin Marché « Nature » sous et autour de la halle de 10h à 18h

10h Balade botanique

11h Atelier de décoration florale

Concours de pâtisserie 14h30 dépôt des dessert et 16h proclamation des résultats

Concours de brouettes décorées 16h30 proclamation des résultats et tirage de la tombola

17h Projection du film réalisé par Lisa Marchou « Lavandes du Quercy, le champ des possibles » palais de la Raymondie

18h30 Apéritif de clôture ouvert à tous avec une performance artistique « Les fées habitent sous le noyer » .

Coeur du village

Martel 46600 Lot Occitanie clc.martel@gmail.com

English :

Martel, » Villes aux sept Tours » and the « Causse Loisirs Culture » association have been organizing the 7th edition of the Martel lavender festival since 2018 to revive Quercy lavender. As a result, new lavender growers have settled in the villa and surrounding area. Lavender cultivation on the Causse was particularly developed in this south-western region. Initiated by a Cadurcian in 1929, it reached its peak in the 1950s and 1960s. There were up to 200 lavender farms in Martel and the Causse, accounting for 10% of national production of True lavender essential oils. Despite an « unsuitable » average altitude, the Quercy’s limestone soil yields good-quality lavender essence. As proof, the perfumers of Grasse, long reluctant to buy local production, finally settled here

Old-timers will tell you that Martel used to smell of lavender during distillation periods: the lavender water that came out of the still was poured into the village streets and flowed from the distillery to the war memorial. Women would fill basins to wash their clothes.

Refreshments and snacks based on local herbs and products on site.

German :

Martel, » Villes aux sept Tours » und der Verein « Causse Loisirs Culture » organisieren die 7. Ausgabe des Lavendelfests von Martel und das seit 2018, um den Lavendel des Quercy wiederzubeleben. So haben sich in der Villa und ihrer Umgebung neue Lavendelbauern angesiedelt. Der Lavendelanbau auf dem Causse war in dieser Region des Südwestens besonders ausgeprägt. Der Anbau wurde 1929 von einem Cadurcien begonnen und erreichte seinen Höhepunkt in den 1950er und 1960er Jahren. In Martel und auf dem Causse gab es bis zu 200 Lavendelfarmen, die 10 % der nationalen Produktion von ätherischem Lavendelöl ausmachten. Trotz der « ungeeigneten » durchschnittlichen Höhenlage ermöglicht die kalkhaltige Bodenbeschaffenheit des Quercy die Gewinnung von Lavendelöl von guter Qualität. Ein Beweis dafür ist, dass die Parfümeure aus Grasse, die sich lange gegen den Kauf der lokalen Produktion sträubten, sich schließlich hier niederließen

Die Älteren werden Ihnen erzählen, dass Martel während der Destillationszeiten nach Lavendel duftete. Das Lavendelwasser, das aus dem Destillierapparat kam, wurde in die Straßen des Dorfes geleitet und floss von der Destillerie bis zum Gefallenendenkmal. Die Frauen kamen dorthin, um Waschschüsseln zu füllen und ihre Wäsche darin zu waschen.

Getränke und kleine Speisen auf der Grundlage von Pflanzen und lokalen Produkten vor Ort.

Italiano :

Martel, » Villes aux sept Tours » e l’associazione « Causse Loisirs Culture » organizzano dal 2018 la 7ª edizione della festa della lavanda di Martel per rilanciare la lavanda del Quercy. Di conseguenza, nuovi coltivatori di lavanda si sono stabiliti nella villa e nei dintorni. La coltivazione della lavanda sulla Causse è stata particolarmente sviluppata in questa regione del sud-ovest. Iniziata da un cadorino nel 1929, ha raggiunto il suo apice negli anni Cinquanta e Sessanta. A Martel e nella Causse si contavano ben 200 aziende agricole produttrici di lavanda, che rappresentavano il 10% della produzione nazionale di oli essenziali di lavanda vera. Nonostante l’altitudine media « inadatta », la natura del suolo calcareo del Quercy permette di ottenere un’essenza di lavanda di buona qualità. A riprova di ciò, i profumieri di Grasse, che per lungo tempo hanno resistito all’idea di acquistare la produzione locale, si sono infine stabiliti qui

Gli anziani raccontano che Martel profumava di lavanda durante il periodo della distillazione: l’acqua di lavanda che usciva dall’alambicco veniva versata nelle strade del villaggio e scorreva dalla distilleria fino al monumento ai caduti. Le donne venivano a riempire le bacinelle per lavare i panni.

Sul posto saranno disponibili rinfreschi e spuntini a base di erbe e prodotti locali.

Espanol :

Martel, » Villes aux sept Tours » y la asociación « Causse Loisirs Culture » organizan desde 2018 la 7ª edición de la fiesta de la lavanda de Martel para reactivar la lavanda de Quercy. Gracias a ello, nuevos cultivadores de lavanda se han instalado en la villa y sus alrededores. El cultivo de la lavanda en el Causse se desarrolló especialmente en esta región del suroeste. Iniciado por un cadurciano en 1929, alcanzó su apogeo en los años cincuenta y sesenta. En Martel y la Causse había hasta 200 explotaciones de cultivo de lavanda, que representaban el 10% de la producción nacional de aceites esenciales de lavanda verdadera. A pesar de la altitud media « inadecuada », la naturaleza del suelo calcáreo del Quercy permite obtener una esencia de lavanda de buena calidad. Prueba de ello es que los perfumistas de Grasse, que durante mucho tiempo se resistieron a comprar la producción local, finalmente se instalaron aquí

Los antiguos le contarán que Martel olía a lavanda durante el periodo de destilación. El agua de lavanda que salía del alambique se vertía por las calles del pueblo y fluía desde la destilería hasta el monumento a los caídos. Las mujeres acudían a llenar las palanganas para lavar la ropa.

En el lugar se servirán refrescos y aperitivos a base de hierbas y productos locales.

L’événement Fête de la lavande Martel a été mis à jour le 2025-05-19 par OT Vallée de la Dordogne