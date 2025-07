Fête de la Lavande Route de St Trinit Sault

Fête de la Lavande Route de St Trinit Sault vendredi 15 août 2025.

Fête de la Lavande

Route de St Trinit Hippodrome du Défends Sault Vaucluse

Début : Vendredi 2025-08-15 09:30:00

2025-08-15

Une journée festive et folklorique qui célèbre la fin de la récolte de l’emblématique fleur bleue de Provence. A l’ombre des chênes de l’hippodrome du Deffends, à 1.5 km du village de Sault, les animations débutent à 10h et se succèdent tout la journée.

Route de St Trinit Hippodrome du Défends Sault 84390 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 64 01 21 sault@ventoux-sud.com

English : Lavender Celebration

A festive, folkloric day celebrating the end of the harvest of Provence’s emblematic blue flower. In the shade of the oak trees at the Deffends racecourse, 1.5 km from the village of Sault, entertainment starts at 10 a.m. and continues throughout the day.

German : Lavendelfest

Ein festlicher und folkloristischer Tag, an dem das Ende der Ernte der emblematischen blauen Blume der Provence gefeiert wird. Im Schatten der Eichen auf der Pferderennbahn von Deffends, 1,5 km vom Dorf Sault entfernt, beginnen die Veranstaltungen um 10 Uhr und folgen sich den ganzen Tag über.

Italiano : Fête de la Lavande

Una giornata festosa e folcloristica per celebrare la fine del raccolto dell’emblematico fiore blu della Provenza. All’ombra delle querce dell’ippodromo di Deffends, a 1,5 km dal villaggio di Sault, l’intrattenimento inizia alle 10.00 e prosegue per tutta la giornata.

Espanol : Festival de la Lavanda

Una jornada festiva y folclórica para celebrar el final de la cosecha de la emblemática flor azul de Provenza. A la sombra de los robles del hipódromo de Deffends, a 1,5 km del pueblo de Sault, las animaciones comienzan a las 10 h y se prolongan durante todo el día.

