52ème édition de la Fête de la lentille organisée par le comité des fêtes et la municipalité, sur deux journées.

.

Le Bourg

Rosières 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 57 40 59 accueil@ville-rosieres.fr

English :

52nd edition of the Fête de la lentille organized by the Comité des fêtes and the municipality, over two days.

German :

52. Ausgabe des Linsenfestes, das vom Festkomitee und der Gemeinde an zwei Tagen organisiert wird.

Italiano :

la 52ª edizione della Sagra della Lenticchia, organizzata dal Comitato Fetes e dal Comune, si è svolta nell’arco di due giorni.

Espanol :

la 52ª edición de la Fiesta de la Lenteja, organizada por el Comité de Fetes y el ayuntamiento, durante dos días.

