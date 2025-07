Fête de la lentille Montusclat

Fête de la lentille Montusclat samedi 9 août 2025.

Fête de la lentille

Place de la mairie Montusclat Haute-Loire

Début : Samedi 2025-08-09 19:00:00

2025-08-09

Repas autour de la saucisse/lentille, sous chapiteau suivi d’un bal gratuit, sous chapiteau.

Place de la mairie Montusclat 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 82 29 18 12

English :

Sausage and lentil meal under the big top, followed by a free dance under the big top.

German :

Essen rund um die Wurst/Linse, im Festzelt gefolgt von einem kostenlosen Tanz, im Festzelt.

Italiano :

Cena a base di salsiccia e lenticchie sotto il tendone, seguita da un ballo gratuito sotto il tendone.

Espanol :

Comida de salchichas y lentejas bajo la carpa, seguida de un baile gratuito bajo la carpa.

