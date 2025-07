Fête de la Libération à Saint-Martin-des-Besaces Terrain de sport Souleuvre en Bocage

Fête de la Libération à Saint-Martin-des-Besaces Terrain de sport Souleuvre en Bocage samedi 26 juillet 2025.

Fête de la Libération à Saint-Martin-des-Besaces

Terrain de sport Saint Martin des Besaces Souleuvre en Bocage Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-07-26

fin : 2025-07-27

Date(s) :

2025-07-26

Venez profiter de la IXème édition de la fête de la Libération avec le Musée de La Percée du Bocage à Saint-Martin-des-Besaces.

Au programme Bourse militaria, camp militaire. Buvette et restauration sur place. Conférences et concert Irlandais.

Venez profiter de la IXème édition de la fête de la Libération avec le Musée de La Percée du Bocage à Saint-Martin-des-Besaces.

Au programme Bourse militaria, camp militaire. Buvette et restauration sur place. Conférences et concert Irlandais. .

Terrain de sport Saint Martin des Besaces Souleuvre en Bocage 14350 Calvados Normandie +33 2 31 67 52 78

English : Fête de la Libération à Saint-Martin-des-Besaces

Come and celebrate the 80th anniversary of the Liberation with the Musée de La Percée du Bocage in Saint-Martin-des-Besaces.

Military market: Collectors and history buffs will be able to stroll and bargain throughout the weekend at our military market, where amateur and professional second-hand dealers will be present, as well as shopkeepers.

Re-enactment camp: collectors and re-enactors who are friends of the museum will once again be present throughout the weekend. Commermorations and many other activities will be on offer.

Refreshments and catering on site.

German : Fête de la Libération à Saint-Martin-des-Besaces

Genießen Sie die IX. Ausgabe des Befreiungsfestes mit dem Musée de La Percée du Bocage in Saint-Martin-des-Besaces.

Auf dem Programm: Militaria-Börse, Militärlager. Getränke und Speisen vor Ort. Vorträge und irisches Konzert.

Italiano :

Partecipate alla IX edizione della Festa della Liberazione con il Musée de La Percée du Bocage a Saint-Martin-des-Besaces.

In programma: mercatino di militaria, accampamento militare. Ristoro e ristorazione sul posto. Conferenze e concerto irlandese.

Espanol :

Venga a disfrutar de la IX edición del Festival de la Liberación con el Musée de La Percée du Bocage en Saint-Martin-des-Besaces.

En el programa: mercado militar, campamento militar. Restauración y catering in situ. Conferencias y concierto irlandés.

L’événement Fête de la Libération à Saint-Martin-des-Besaces Souleuvre en Bocage a été mis à jour le 2025-07-15 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie