Fête de la Libération de Martigues Voir les divers lieux sur le programme Martigues 22 août 2025 07:00

Bouches-du-Rhône

Fête de la Libération de Martigues Vendredi 22 août 2025 de 17h à 20h.

Samedi 23 août 2025 à partir de 17h. Voir les divers lieux sur le programme Martigues centre-ville et La Couronne Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-22

fin : 2025-08-23

Date(s) :

2025-08-22

2025-08-23

Martigues fête le jour de sa libération. Retrouvez le programme de la fête dans le village de La Couronne organisé par l’association HM2P.Familles

Au programme du vendredi à La Couronne et Carro

– 17h exposition de véhicules militaires et dépôts de gerbe à Carro (au niveau de la croix des marins disparus).

– 18h Départ du défilé jusqu’au monument au mort de La Couronne et cérémonie.

– 19h Apéritif offert.

Retrouvez également les véhicules militaires exposés en centre-ville de Martigues, le samedi 23 août. Les véhicules prendront également part au défilé. .

Voir les divers lieux sur le programme Martigues centre-ville et La Couronne

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 44 34 66 animcv@ville-martigues.fr

English :

Martigues celebrates its liberation day. Find the program for the festival in the village of La Couronne, organized by the HM2P association.

German :

Martigues feiert seinen Befreiungstag. Hier finden Sie das Programm des Festes im Dorf La Couronne, organisiert vom Verein HM2P.

Italiano :

Martigues celebra la Festa della Liberazione. Scoprite le celebrazioni nel villaggio di La Couronne, organizzate dall’associazione HM2P.

Espanol :

Martigues celebra su Día de la Liberación. Consulta el programa del festival en el pueblo de La Couronne, organizado por la asociación HM2P.

L’événement Fête de la Libération de Martigues Martigues a été mis à jour le 2025-06-18 par Office de Tourisme de Martigues