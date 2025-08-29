Fête de la Libération Étrépagny
Fête de la Libération Étrépagny vendredi 29 août 2025.
Fête de la Libération
Étrépagny Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-29
fin : 2025-08-29
Date(s) :
2025-08-29
Au programme
– 18h cérémonie au cimetière
– 19h dépôt de gerbes au monument aux morts
– 19h30 vin d’honneur à l’hôtel de ville .
Étrépagny 27150 Eure Normandie +33 2 32 55 71 44 mairie@etrepagny.fr
English : Fête de la Libération
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Fête de la Libération Étrépagny a été mis à jour le 2025-08-06 par Vexin Normand Tourisme