Fête de la Libération

Étrépagny Eure

Au programme

– 18h cérémonie au cimetière

– 19h dépôt de gerbes au monument aux morts

– 19h30 vin d’honneur à l’hôtel de ville .

Étrépagny 27150 Eure Normandie +33 2 32 55 71 44 mairie@etrepagny.fr

