Fête de la Libération Gisors
Fête de la Libération Gisors vendredi 29 août 2025.
Fête de la Libération
Parc du château et centre-ville Gisors Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-29 06:00:00
fin : 2025-08-31 12:30:00
Date(s) :
2025-08-29 2025-08-30 2025-08-31
Du 29 au 31 août, la Ville de Gisors vous propose un week-end grandiose pour la Fête de la Libération.
Vendredi 29 août
19h ouverture au public
19h-21h food truck « Burger Grill » et buvette par Anim’tavil
21h30 cinéma en plein air, lancement du film « Top Gun Maverick »
Samedi 30 août
15h30-17h30 exposition de véhicules militaires d’époque, fanfare et majorettes
17h30-18h30 défilé des véhicules militaires d’époque en centre-ville, fanfare, majorettes
À partir de 19h banquet de la libération (réservation directement auprès de la Boucherie du Centre, menu 9 €), pique-nique accepté
19h-21h exposition de véhicules militaires d’époque
23h feu d’artifice musical
23h30-2h soirée dansante
Dimanche 31 août
6h-14h marché de plein vent
10h45 commémoration au monument aux morts
11h30-12h30 course cycliste Rouen-Gisors .
Parc du château et centre-ville Gisors 27140 Eure Normandie +33 2 32 27 60 90 direction.generale@mairie-gisors.fr
English : Fête de la Libération
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Fête de la Libération Gisors a été mis à jour le 2025-08-13 par Vexin Normand Tourisme