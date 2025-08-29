Fête de la Libération Gisors

Fête de la Libération Gisors vendredi 29 août 2025.

Fête de la Libération

Parc du château et centre-ville Gisors Eure

Du 29 au 31 août, la Ville de Gisors vous propose un week-end grandiose pour la Fête de la Libération.

Vendredi 29 août

19h ouverture au public

19h-21h food truck « Burger Grill » et buvette par Anim’tavil

21h30 cinéma en plein air, lancement du film « Top Gun Maverick »

Samedi 30 août

15h30-17h30 exposition de véhicules militaires d’époque, fanfare et majorettes

17h30-18h30 défilé des véhicules militaires d’époque en centre-ville, fanfare, majorettes

À partir de 19h banquet de la libération (réservation directement auprès de la Boucherie du Centre, menu 9 €), pique-nique accepté

19h-21h exposition de véhicules militaires d’époque

23h feu d’artifice musical

23h30-2h soirée dansante

Dimanche 31 août

6h-14h marché de plein vent

10h45 commémoration au monument aux morts

11h30-12h30 course cycliste Rouen-Gisors .

Parc du château et centre-ville Gisors 27140 Eure Normandie +33 2 32 27 60 90 direction.generale@mairie-gisors.fr

