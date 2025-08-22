Fête de la Libération Cour Carnot Salon-de-Provence

Rejoignez cette grande fête autour d’un événement historique la Libération ! Le 22 août 1944, les troupes Alliées entrent dans les rues de Salon-de-Provence et libèrent la ville de l’Occupation.

Afin de se remémorer ce moment marquant de l’histoire salonaise, tout un programme invite petits et grands à faire la fête :



18h, commémoration au Monument aux morts du Val de Cuech.

19h, les troupes en uniforme et les véhicules militaires paradent sur les cours du centre-ville.

19h45 à 22h30, la fanfare anime les rues du centre-ville

20h30, spectacle “Libération“ sur la place de l’Hôtel de Ville, suivi d’un bal populaire avec “Kontrast Ochestra“

A 22h, le feu d’artifice sera tiré du complexe sportif du centre-ville, qui sera accessible au public pour l’occasion.



Le Musée de la Libération, situé au parc du pigeonnier, propose des animations à partir de 14h, des visites guidées des collections puis à 19h30, un repas et une soirée guinguette sur réservation au 04 90 56 23 07. .

Cour Carnot Centre Ville

Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Join in the celebration of a historic event: the Liberation! On August 22, 1944, Allied troops entered the streets of Salon-de-Provence and liberated the town from the Occupation.

German :

Nehmen Sie an diesem großen Fest rund um ein historisches Ereignis teil: die Befreiung! Am 22. August 1944 marschierten die alliierten Truppen in die Straßen von Salon-de-Provence ein und befreiten die Stadt von der Besatzung.

Italiano :

Partecipate alla grande celebrazione di un evento storico: la Liberazione! Il 22 agosto 1944, le truppe alleate entrarono nelle strade di Salon-de-Provence e liberarono la città dall’occupazione.

Espanol :

Únase a esta gran celebración de un acontecimiento histórico: ¡la Liberación! El 22 de agosto de 1944, las tropas aliadas entraron en las calles de Salon-de-Provence y liberaron la ciudad de la Ocupación.

