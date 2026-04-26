FÊTE DE LA LIBERTATION Escale Culture Sucé-sur-Erdre

Sucé-sur-Erdre

FÊTE DE LA LIBERTATION

Escale Culture 62 Rue de la Papinière Sucé-sur-Erdre Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07 15:30:00

fin : 2026-05-07 17:30:00

Date(s) :

2026-05-07

Convoi et démonstration de de véhicules amphibies

Un convoi passera le jeudi 7 mai de 15h30 à 17h30 à Sucé-sur-Erdre, avec un arrêt au Parc Germaine Le Goff une démonstration de véhicule amphibie aura lieu au port. .

Escale Culture 62 Rue de la Papinière Sucé-sur-Erdre 44240 Loire-Atlantique Pays de la Loire

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English :

Convoy and demonstration of amphibious vehicles

L’événement FÊTE DE LA LIBERTATION Sucé-sur-Erdre a été mis à jour le 2026-04-26 par Pays Erdre Canal Forêt