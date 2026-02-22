Fête de la Liberté Cusey

Fête de la Liberté

Ecluse 22 Cusey Haute-Marne

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-23

2026-05-23

1941-2026 Il y a 85 ans, l’écluse 22 à Cusey ouvrait une voie vers la liberté.

Venez découvrir l’histoire de ces héros méconnus auxquels nous devons notre liberté.

En 1941, Arthur et Charlotte Vrignon, éclusiers à Cusey, vivent sur une frontière stratégique le canal de la Marne à la Saône, qui sépare la Zone occupée de la Zone interdite. Le 15 mai 1941, Michel Hollard, futur chef du réseau de Résistance AGIR, choisit l’écluse 22 pour franchir cette frontière. Malgré les risques encourus, la famille Vrignon aidera Michel Hollard de nombreuses fois au cours de ses traversées clandestines pour apporter des renseignements aux services secrets britanniques en Suisse. Le réseau AGIR collectera des renseignements cruciaux transmis par Michel Hollard lui-même, lors de ses 49 périples entre la France et la Suisse, au péril de sa vie. Ces renseignements permettront notamment d’identifier les sites de lancement des missiles V1 sur les côtes de la Manche. Leur bombardement par les alliés évitera la destruction de Londres et contribuera au succès du débarquement du 6 juin 1944. Arthur, premier membre du réseau AGIR, et Charlotte Vrignon ont ainsi été les maillons initiaux d’une chaîne de résistants unis par le même engagement pour leur patrie et la liberté.

Au programme

• 11 h Cérémonie d’inauguration du panneau commémoratif et de la nouvelle rambarde du pont de l’écluse avec les enfants de récole

• 12 h Apéritif offert par la Mairie

• 14 h Projection interactive du film L’homme qui ci sauvé Londres avec la participation des enfants de l’école, des familles Vrignon et Hollard, et des témoins du tournage du film

• 17 h Grand bal de la libération

Toute la journée

– Restauration et buvette

– Quiz et tombola

– Exposition de voitures et vélos anciens .

Ecluse 22 Cusey 52190 Haute-Marne Grand Est nostroisvillages@gmail.com

