Fête de la librairie le temps qu’il fait 2026 librairie le temps qu’il fait Mellionnec

Informations pratiques

Mellionnec

Fête de la librairie le temps qu’il fait 2026

librairie le temps qu’il fait 12 Place de l’Église Mellionnec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:30:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Fête de la librairie, organisée par Le Poulpe, association complice de la librairie ateliers d’écriture (avec Aldo Qureshi) et d’arts plastiques (avec Claire Rose Barbier), lecture pour les petit·es par l’association Antidotes, repas crêpes, buvette, rencontre avec la maison d’édition Le passager clandestin , discussion avec Lola Keraron pour son livre Terres partagées, en présence d’Anaëlle de la ferme La rainette à Rostrenen, spectacle de théâtre d’objet itinérant de Nina La Gaine, et ?concert de Bel air de forro !?

Renseignements et tarifs à la librairie

Org. Le Poulpe .

librairie le temps qu’il fait 12 Place de l’Église Mellionnec 22110 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 36 40 90

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English :

L’événement Fête de la librairie le temps qu’il fait 2026 Mellionnec a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de tourisme du Kreiz Breizh