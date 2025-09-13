Fête de la librairie Librairie Le Temps qu’il fait Mellionnec

Fête de la librairie Librairie Le Temps qu’il fait Mellionnec samedi 13 septembre 2025.

Fête de la librairie

Librairie Le Temps qu’il fait 12 Place de l’Église Mellionnec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-13

fin : 2025-09-13

Date(s) :

2025-09-13

C’est la Fête de la librairie « Le Temps qu’il fait » à Mellionnec !

Au programme

Le matin

– Lecture musicale pour les 3-6 ans par Elise Feltgen et Etienne Cabaret, gratuit,

– Atelier d’art plastique par Marion Cordonnier sur le thème des animaux marins, 5 euros,

– Atelier d’écriture par Aldo Qureshi, 7 euros.

Le midi repas crêpes sur la place de l’église, ouvert à toutes et tous.

L’après-midi

– Rencontre avec les éditions Gallmeister, gratuit,

– Rencontre avec l’anthropologue Fabien Clouette pour son livre Des vies océaniques, quand des animaux et des humains se rencontrent, gratuit,

– Spectacle de Pierro Diridollou de jonglerie et mat chinois, Radiovolca, 6 euros

Le soir Repas et Concert du groupe Kalahari, au croisement de la folk et de la world music. 8 euros

Buvette et petite restauration sur place

À la librairie Le Temps qu’il fait, organisée par Le Poulpe. .

Librairie Le Temps qu’il fait 12 Place de l’Église Mellionnec 22110 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 36 40 90

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Fête de la librairie Mellionnec a été mis à jour le 2025-09-03 par Office de tourisme du Kreiz Breizh