Fête de la Libre Usine – Libre Usine (La) Nantes, 23 mai 2025 17:30, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-05-23 17:30 – 21:00

Gratuit : oui Entrée libre Tout public

Après une saison de résidences, de rencontres et de travail artistique tous azimuts, la Libre Usine organise un après-midi festif entre artistes, habitant·es du quartier (et d’ailleurs) et partenaires du territoire. Découverte de spectacles, rencontres avec des artistes, ateliers créatifs, grignotages à partager, ambiance musicale assurée par un DJ… De 17h30 à 21h, venez profiter des propositions gratuites à partager en famille aux abords de la Libre Usine tout comme à l’intérieur, dans ses espaces.Programme en détail

Libre Usine (La) Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

residenceslibreusine@lelieuunique.com https://www.lelieuunique.com/evenement/fete-de-la-libre-usine-1