Fête de la Loue – Cassagnes-Bégonhès, 30 mai 2025 07:00, Cassagnes-Bégonhès.

Aveyron

Fête de la Loue Cassagnes-Bégonhès Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-05-30

fin : 2025-05-31

Date(s) :

2025-05-30

Tournoi de foot le vendredi soirée moules frites et animations le samedi

.

Cassagnes-Bégonhès 12120 Aveyron Occitanie pareloupceor12@gmail.com

English :

Soccer tournament on Friday mussels and French fries evening and entertainment on Saturday

German :

Fußballturnier am Freitag Abend mit Muscheln und Pommes frites und Unterhaltung am Samstag

Italiano :

Torneo di calcio il venerdì serata di cozze e patatine e intrattenimento il sabato

Espanol :

Torneo de fútbol el viernes tarde de mejillones y patatas fritas y espectáculo el sábado

L’événement Fête de la Loue Cassagnes-Bégonhès a été mis à jour le 2025-05-21 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)