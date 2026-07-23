Informations pratiques

Bordères-et-Lamensans

Fête de la Ludomédiathèque de Bordères et Lamensans

Bordères-et-Lamensans Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 10:00:00

fin : 2026-09-06 17:45:00

Date(s) :

2026-09-06

La Ludomédiathèque de Bordères et Lamensans vous convie pour une journée familiale et conviviale, le dimanche 6 septembre.

Au programme de 10h à 17h:

Jeux gonflables

Jeux géants

Jeux de cartes

Chasse aux trésors

Défis

Coins des petits

Tirs …

Spectacle de 17h à 17h45. Buvette et restauration sur place au profit des projets ado. .

Bordères-et-Lamensans 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 45 10 61

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English : Fête de la Ludomédiathèque de Bordères et Lamensans

L’événement Fête de la Ludomédiathèque de Bordères et Lamensans Bordères-et-Lamensans a été mis à jour le 2026-07-23 par OT Grenade