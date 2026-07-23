Fête de la Ludomédiathèque de Bordères et Lamensans Bordères-et-Lamensans
dimanche 6 septembre 2026 · Bordères-et-Lamensans
Informations pratiques
Bordères-et-Lamensans
Fête de la Ludomédiathèque de Bordères et Lamensans
Bordères-et-Lamensans Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 10:00:00
fin : 2026-09-06 17:45:00
Date(s) :
2026-09-06
La Ludomédiathèque de Bordères et Lamensans vous convie pour une journée familiale et conviviale, le dimanche 6 septembre.
Au programme de 10h à 17h:
Jeux gonflables
Jeux géants
Jeux de cartes
Chasse aux trésors
Défis
Coins des petits
Tirs …
Spectacle de 17h à 17h45. Buvette et restauration sur place au profit des projets ado. .
Bordères-et-Lamensans 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 45 10 61
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English : Fête de la Ludomédiathèque de Bordères et Lamensans
L’événement Fête de la Ludomédiathèque de Bordères et Lamensans Bordères-et-Lamensans a été mis à jour le 2026-07-23 par OT Grenade