Fête de la lumière

Brantôme en Périgord Dordogne

Début : 2025-12-12

fin : 2025-12-12

Date(s) :

2025-12-12

17h visite nocturne de l’église et des grottes de l’abbaye de Brantôme (gratuite). Sur réservation.

18h dépôt de bougies sur le Pont Coudé.

18h45 arrivée du Père Noël sur le parvis de l’abbaye.

20h projection micro-folies à l’office de tourisme.

Toute la soirée ambiance musicale.

Vente de vin chaud. .

Brantôme en Périgord 24310 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 05 80 63

English :

5pm: nocturnal visit to the church and caves of Brantôme Abbey (free). Reservations required.

6pm: candle-lighting on the Pont Coudé.

6:45pm: Santa Claus arrives in front of the abbey.

8pm: micro-folies projection at the tourist office.

Musical entertainment all evening.

German : Fête de la lumière

17 Uhr: Nächtliche Besichtigung der Kirche und der Höhlen der Abtei von Brantôme (kostenlos). Nur mit vorheriger Reservierung.

18 Uhr: Niederlegung von Kerzen auf der Pont Coudé.

18.45 Uhr: Ankunft des Weihnachtsmanns auf dem Vorplatz der Abtei.

20 Uhr: Vorführung von Mikrofolien im Tourismusbüro.

Den ganzen Abend über musikalische Stimmung.

Italiano :

ore 17.00: visita notturna della chiesa e delle grotte dell’Abbazia di Brantôme (gratuita). È necessaria la prenotazione.

ore 18:00: accensione delle candele sul Pont Coudé.

ore 18.45: arrivo di Babbo Natale davanti all’abbazia.

ore 20:00: proiezione di microfilm presso l’ufficio del turismo.

Intrattenimento musicale per tutta la serata.

Espanol : Fête de la lumière

17.00 h: visita nocturna de la iglesia y las grutas de la abadía de Brantôme (gratuita). Reserva previa.

18.00 h: Encendido de velas en el puente Coudé.

18.45 h: llegada de Papá Noel delante de la abadía.

20.00 h: proyección de microfolies en la oficina de turismo.

Animación musical durante toda la velada.

