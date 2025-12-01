FÊTE DE LA LUMIÈRE

Espéraza Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 18:00:00

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-20

La Fête de la Lumière va être royale cette année …. jugez plutôt.

Le samedi 20 décembre on se retrouve tous au château de Puivert à 18h.

Un parcours initiatique nous attend …. un conte, une légende avec une reine porteuse de lumière, un dragon …. des lanternes, un chemin illuminé, des musiciens vous accompagneront …. des lanternes volantes, un grand feu vous enchanteront …. une soupe, un vin chaud vous réchaufferont …..

Venez avec nous célébrer le solstice d’hiver, le retour de la lumière !!

Accès en voiture pour les personnes à mobilité réduite.

.

Espéraza 11230 Aude Occitanie +33 6 41 17 93 13 mjcpuivert@gmail.com

English :

This year’s Fête de la Lumière is going to be a royal affair …..

On Saturday December 20, we’ll all be at the Château de Puivert at 6pm.

An initiatory journey awaits us …. a tale, a legend with a queen bearing light, a dragon …. lanterns, an illuminated path, musicians to accompany you …. flying lanterns, a huge fire to enchant you …. soup, mulled wine to warm you …..

Join us in celebrating the winter solstice, the return of light!

Access by car for people with reduced mobility.

L’événement FÊTE DE LA LUMIÈRE Espéraza a été mis à jour le 2025-12-11 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Pyrénées Audoises