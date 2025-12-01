Fête de la Lumière Lancieux

Fête de la Lumière

Centre Bourg Lancieux Côtes-d’Armor

Début : 2025-12-20 16:00:00

fin : 2025-12-20 19:00:00

2025-12-20

Au programme

– ateliers pour enfants et adultes fabrication de photophores, maquillage, sapin lumineux …

– grands jeux et jeux de plateau animés par les lutins Ludik

– crêpes et vin chaud

– chansons, déambulation des Lutines avec orgue de barbarie

– visite du Père Noël

– embrasement du vieux clocher .

Centre Bourg Lancieux 22770 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 86 22 19

