Fête de la Lumière Lancieux samedi 20 décembre 2025.
Centre Bourg Lancieux Côtes-d'Armor
Début : 2025-12-20 16:00:00
fin : 2025-12-20 19:00:00
2025-12-20
Au programme
– ateliers pour enfants et adultes fabrication de photophores, maquillage, sapin lumineux …
– grands jeux et jeux de plateau animés par les lutins Ludik
– crêpes et vin chaud
– chansons, déambulation des Lutines avec orgue de barbarie
– visite du Père Noël
– embrasement du vieux clocher .
Centre Bourg Lancieux 22770 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 86 22 19
