Fête de la lumière Montrond

Fête de la lumière

Château Montrond Jura

Début : 2025-12-21 14:00:00

fin : 2025-12-21

À partir de 14h venez-nous retrouvez pour célébrer le retour de la lumière. Chacun pourra décorer le sapin de Noël, profiter d’un espace de lecture ou tout simplement prendre le temps de ressentir la magie de Noël, loin du vacarme commercial, comme à l’époque médiévale.

Dès 14h décoration du sapin.

15h conte déambulatoire le sapin de Noël .

18h partage de la soupe du chaudron.

Buvette, vin chaud, crêpes et pâtisseries. .

Château Montrond 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 89 33 85 68

