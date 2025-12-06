Fête de la Lumière Place Aristide Briand Valréas

Fête de la Lumière

Valréas

La Fête de la Lumière organisée par le Comité des Fêtes et la Ville, permettra, cette année encore, de se retrouver dans une ambiance chaleureuse et conviviale autour de danses et d’un spectacle son et lumière sur la façade du Château de Simiane.

Place Aristide Briand Devant le Château de Simiane (Hôtel de Ville) Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d'Azur

English:

The Fête de la Lumière, organized by the Comité des Fêtes and the town, will once again offer a warm and friendly atmosphere, with dancing and a sound and light show on the façade of the Château de Simiane.

