Fête de la lumière Place d’Armes Vitry-le-François

Fête de la lumière

Place d’Armes Collégiale Notre-Dame de l’Assomption Vitry-le-François Marne

Début : 2025-12-14 14:00:00

2025-12-14

Illumination de la Collégiale. Animations autour de la fête de Noël pour enfants et adultes. De 14h à 18h.Tout public

English : Fête de la lumière

Illumination of the Collegiate Church. Christmas activities for children and adults. From 2pm to 6pm.

German :

Beleuchtung der Stiftskirche. Animationen rund um das Weihnachtsfest für Kinder und Erwachsene. Von 14h bis 18h.

Italiano :

Illuminazione della Collegiata. Animazione natalizia per bambini e adulti. Dalle 14.00 alle 18.00.

Espanol :

Iluminación de la Colegiata. Animación navideña para niños y adultos. De 14:00 a 18:00 h.

