Fête de la lumière Place d’Armes Vitry-le-François
Fête de la lumière
Gratuit
Entrée libre
Début : 2025-12-14 14:00:00
fin : 2025-12-14 18:00:00
2025-12-14
Illumination de la Collégiale. Animations autour de la fête de Noël pour enfants et adultes. De 14h à 18h.Tout public
Place d’Armes Collégiale Notre-Dame de l’Assomption Vitry-le-François 51300 Marne Grand Est
English : Fête de la lumière
Illumination of the Collegiate Church. Christmas activities for children and adults. From 2pm to 6pm.
German :
Beleuchtung der Stiftskirche. Animationen rund um das Weihnachtsfest für Kinder und Erwachsene. Von 14h bis 18h.
Italiano :
Illuminazione della Collegiata. Animazione natalizia per bambini e adulti. Dalle 14.00 alle 18.00.
Espanol :
Iluminación de la Colegiata. Animación navideña para niños y adultos. De 14:00 a 18:00 h.
