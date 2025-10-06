Fête de la Lune Maison Pour Tous Brives-Charensac

Fête de la Lune Maison Pour Tous Brives-Charensac lundi 6 octobre 2025.

Fête de la Lune

Maison Pour Tous 1 avenue de Coubon Brives-Charensac Haute-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Début : 2025-10-06 14:30:00

2025-10-06

Participez à la Fête de la Lune à la Maison Pour Tous de Brives-Charensac. Au programme atelier cuisine, repas, retraite aux flambeaux. Inscription avant le 30 septembre

Maison Pour Tous 1 avenue de Coubon Brives-Charensac 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 02 45 69 info@maisonpourtous-brives43.fr

English :

Join in the Moon Festival at the Maison Pour Tous in Brives-Charensac. Program: cooking workshop, meal, torchlight procession. Register before September 30

German :

Nehmen Sie an der Fête de la Lune im Maison Pour Tous in Brives-Charensac teil. Auf dem Programm stehen: Kochworkshop, Essen, Fackelzug. Anmeldung vor dem 30. September

Italiano :

Partecipate alla Festa della Luna presso la Maison Pour Tous di Brives-Charensac. In programma: laboratorio di cucina, pasto, fiaccolata. Iscrivetevi entro il 30 settembre

Espanol :

Participe en la Fiesta de la Luna en la Maison Pour Tous de Brives-Charensac. En el programa: taller de cocina, comida, procesión de antorchas. Inscríbase antes del 30 de septiembre

