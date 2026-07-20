Informations pratiques

Kogenheim

Fête de la lune

place de la Mairie Kogenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-22 19:00:00

fin : 2026-08-23 01:00:00

Date(s) :

2026-08-22

Soirée dansante, tarte flambée, merguez, manège pour enfants et bien d’autres animations.

Venez partager une soirée festive en famille ou entre amis sous la lumière de la lune !

Les Tonics à partir de 19h DJ en fin de soirée

Restauration sur place Bar à vin Buvette Les sucreries de chez Oma & Opa Tombola avec de nombreux lots à gagner.

Une ambiance conviviale, de la musique, de quoi se restaurer et passer une excellente soirée vous attendent ! .

place de la Mairie Kogenheim 67230 Bas-Rhin Grand Est +33 7 49 69 80 79 Forgiarinipauline@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Dancing evening, tarte flambée, merguez, merry-go-round for children and many other animations.

L’événement Fête de la lune Kogenheim a été mis à jour le 2026-07-20 par Office de tourisme du Grand Ried