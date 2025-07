Fête de la Madeleine Belleville-sur-Loire

Fête de la Madeleine Belleville-sur-Loire samedi 19 juillet 2025.

Fête de la Madeleine

Belleville-sur-Loire Cher

Gratuit

Début : 2025-07-19 11:00:00

fin : 2025-07-19

2025-07-19

Fête de la Madeleine

Grands concerts gratuits

Animations :Jet Ski et bouée tractée

Soirée animée par un DJ

Plongez dans l’ambiance festive de la Fête de la Madeleine et venez découvrir une journée pleine de joie et de divertissement pour toute la famille !

Partez à la recherche de trésors à la brocante qui regorge de merveilles et de trouvailles uniques.

Vibrez au rythme des concerts en live qui enflammeront la scène tout au long de la journée. Des artistes talentueux vous offriront des performances inoubliables, mêlant différents styles musicaux pour satisfaire tous les goûts ! .

Belleville-sur-Loire 18240 Cher Centre-Val de Loire +33 6 88 01 88 22

English :

Fête de la Madeleine with flea market, concerts, children’s entertainment, meal, dance and fireworks at 11 p.m

German :

Madeleine-Fest mit Flohmarkt, Konzerten, Kinderanimation, Essen, Tanz und Feuerwerk gegen 23 Uhr

Italiano :

Festa della Madeleine con mercatino delle pulci, concerti, animazione per bambini, cena, ballo e fuochi d’artificio alle 23.00

Espanol :

Fiesta de la Madeleine con mercadillo, conciertos, animaciones infantiles, comida, baile y fuegos artificiales a las 23.00 h

