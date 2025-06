FÊTE DE LA MADELEINE Rue Volney Mayenne 18 juillet 2025 07:00

Mayenne

Début : 2025-07-18

fin : 2025-07-21

2025-07-18

Rendez-vous incontournable de l’été à Mayenne, la Fête de la Madeleine revient du 18 au 21 juillet 20254.

Au programme, foire expo, Cima 53, Fête Foraine et 3 concerts gratuits. .

Rue Volney Parc des expositions

Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 6 81 93 83 52 mfsmayenne@orange.fr

English :

A not-to-be-missed summer event in Mayenne, the Fête de la Madeleine returns from July 18 to 21, 20254.

German :

Das Fête de la Madeleine, ein unumgänglicher Termin des Sommers in Mayenne, kehrt vom 18. bis 21. Juli 20254 zurück.

Italiano :

Evento estivo imperdibile della Mayenne, la Festa della Madeleine torna dal 18 al 21 luglio 20254.

Espanol :

Cita ineludible del verano en Mayenne, la Fiesta de la Magdalena vuelve del 18 al 21 de julio de 20254.

